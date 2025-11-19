“Немає зв’язку із 25 людьми”: очільник МВС про ракетний удар по Тернополю

Очільник МВС Ігор Клименко, який прибув до Тернополя на місце обстрілу, повідомив, що немає зв’язку з 25 людьми.

Про це Ігор Клименко розповів кореспондентам Суспільного.

“Ми зараз знаходимося на одній із локацій. 51 — одна квартира, проживало 124 особи, зареєстровані. На жаль, ми не маємо зв’язку із 25 людьми. Ми говоримо про те, що немає кому подати заяви. Заяв було подано на двох локаціях більше 250 — щодо втрати зв’язку з рідними, щодо втрати майна. Працюють відповідні служби, працюють слідчі”, — говорить Ігор Клименко.

“На жаль, ми на цій локації бачимо з 4-го по 9-й поверх знищені конструкції. Вже десяту частину конструкцій ми розібрали і вивезли. Розбираємо дуже ретельно, бо сподіваємося, що під завалами є ще живі люди. Працювати будемо цілодобово. Приблизно ще на два дні робіт на цій та іншій локації”, — розповів очільник МВС.

Ігор Клименко розповів, що на місці події допомагають підрозділи ДСНС із Хмельницької, Рівненської та Львівської областей, а також підрозділ швидкого реагування “Дельта”.

“Ми розпочали роботи відразу після відміни сигналу повітряної тривоги. За півтори години підрозділи ДСНС із Хмельницької, Рівненської та Львівської областей доставили сюди не тільки намети для обігріву, а також кухні та інженерну техніку. Гелікоптером ми доставили з міста Києва підрозділ швидкого реагування “Дельта”, який зараз працює та проводить висотні роботи. Зараз ви чуєте, що робота техніки стихла — оголошено хвилину тиші для того, щоб ми могли за допомогою відповідної техніки почути, чи, можливо, під завалами є живі люди”.

На спецлінію 102 надійшло 255 заяв і повідомлень від жителів міста про зникнення рідних, пошкодження майна та інші наслідки атаки. Про це повідомили на сторінці Нацполіції в Тернопільській області.