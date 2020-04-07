Поради адміністрації Тернопільської школи №6, як вчитися в умовах карантину

Дистанційне навчання через відсутність можливості відвідувати школу створює певні проблеми для всіх.

Учителі

прагнуть

через

різні платформи раціонально подавати навчальний матеріал, щоб не перевантажувати дітей.

Якщо виникають певні труднощі в школярів, то інформуйте про це класних керівників або адміністрацію школи-ліцею.







вміння дітей оцінити самих себе

, формується і проявляється батьківський хист до моральної підтримки дітей і створення комфортного домашнього простору.







п

риймають навчальний матеріал, який через

Інтернет

–

мережу

доносять до них учителі. Хтось із відповідальністю, хтось із силою волі, хтось недбало буде ставитись до дистанційного навчання. Але це одна сторона рис Вашої дитини, яка увібрала Ваші гени. А інша сторона – це, власне, Ваші діти!

Вони – Ваші і вони – діти!







легко

пережити карантин.













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