Поради адміністрації Тернопільської школи №6, як вчитися в умовах карантину
На сайті Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” сьогодні опублікували звернення до батьків школярів-ліцеїстів з порадами, як вчитися в умовах карантину.
- Дистанційне навчання через відсутність можливості відвідувати школу створює певні проблеми для всіх. Учителі прагнуть через різні платформи раціонально подавати навчальний матеріал, щоб не перевантажувати дітей. Якщо виникають певні труднощі в школярів, то інформуйте про це класних керівників або адміністрацію школи-ліцею.
Уклінно Вас просимо в усіх ситуаціях, пов’язаними з навчанням, бути поміркованими. Діти повинні опановувати навчальні предмети під час карантину. Тут проявляється самодисципліна, вміння дітей оцінити самих себе, формується і проявляється батьківський хист до моральної підтримки дітей і створення комфортного домашнього простору.
Діти по-різному сприймають навчальний матеріал, який через Інтернет– мережу доносять до них учителі. Хтось із відповідальністю, хтось із силою волі, хтось недбало буде ставитись до дистанційного навчання. Але це одна сторона рис Вашої дитини, яка увібрала Ваші гени. А інша сторона – це, власне, Ваші діти! Вони – Ваші і вони – діти!
Довірливі взаємовідносини, розуміння дій і думок одне одного і, звичайно, любов – допоможуть легко пережити карантин.
Однак, не забуваймо при цьому про виховання у дітей відповідальності. Якраз у таких умовах, в яких ми зараз перебуваємо, ця риса характеру потрібна всім.
Отож, будьте здорові! Бережіть себе, своїх дітей і батьків! Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з дітьми і Вами, шановні батьки.
P.S. Декілька веселих речень:
- Якщо допомагаєте дітям виконувати домашнє завдання – то не пишіть все замість них, нехай дитина пише сама.
- О 22.00 учитель не зможе перевірити завдання Вашої дитини, бо спить (напевно).
- Не надсилайте, будь ласка, посеред ночі на Viber учителю повідомлення «А вправу №108 Максим правильно виконав?»
- На Ваше прохання: «Заберіть вже мою дитину до школи!» – позитивної відповіді поки-що дати не можемо (але хочемо!)
- Ми радіємо, коли Ваші діти просять: « Привези мені мою вчительку хоч на один день!»
Автор: Остапчук Олександр Миколайович