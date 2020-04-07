Іноземні студенти ТНМУ передали медичним закладам респіраторні маски

Упродовж тижня іноземні студенти Тернопільського національного медичного університету проводили акцію «Об’єднуємося у боротьбі з коронавірусом». Вони закликали всіх, хто навчається з інших країн у ТНМУ і для кого Тернопіль став рідним містом, підтримати українців і тернополян, зокрема представників медичної галузі, у боротьбі з коронавірусною інфекцією. З цією метою вони збирали гроші на придбання медичних засобів для захисту лікарів і медичних сестер, дезінфікуючих засобів та іншого, що потребують лікувальні заклади.

Студенти попередньо зробили моніторинг районних лікарень і з’ясували їхні потреби. Спільними зусиллями було зібрано понад 27 тисяч гривень. З цих коштів було придбано захисні респіратори. Саме таких засобів захисту, як виявилося, найбільше потребували лікарні. 4 квітня 2020 року учасники акції передали придбане інфекційному відділенню Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, Козівській районній лікарні, Монастирській районній лікарні, Шумській лікарні. Решту коштів також буде використано на придбання необхідного для закладів охорони здоров’я.

Іноземні студенти висловлюють подяку тим, хто підтримав їх ініціативу, зокрема пану Марку, який є власником Afromarkert, Kobi Valons, пастору Frank, пану Jasper, Dr Gait Ramsaksena (Suneducation), а також заступнику директора центру виховної роботи і культурного розвитку, доценту Олені Покришко. Нагадаємо, що ініціатива належить президенту Асоціації студентів Гани Осману Шеріфу Абдулкадіру. До нього долучилися студенти ТНМУ з різних країн. Лідер ганійців висловлює слова вдячності всім, хто відгукнувся допомогти лікарям і зробити свій внесок у подолання епідемії.

Від імені працівників інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги подяку студентам висловила Оксана Кадубець.

Головний лікар Козівської районної лікарні Богдан Маркевич зазначив, що цих засобів захисту дуже бракує їхньому закладу і весь медперсонал радо приймає найменшу допомогу від тих, хто її надає. Він також подякував студентам ТНМУ за їх ініціативу.

Прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська.

Світлини автора.