Президент присвоїв тернопільській акторці почесне звання «заслуженої»

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України відзначив тернопільську акторку Оксану Сачко почесним званням Заслуженої артистки України.

Про це йдеться в указі президента.



За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність Володимир Зеленський постановив відзначити артистку Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Оксану САЧКО званням «Заслужена артистка України».