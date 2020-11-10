12:17 | 10.11.2020
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Президент присвоїв тернопільській акторці почесне звання «заслуженої»

Irena 0 Views Прокоментуй!

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України відзначив тернопільську акторку Оксану Сачко почесним званням Заслуженої артистки України.

Про це йдеться в указі президента.

За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність Володимир Зеленський постановив відзначити артистку Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Оксану САЧКО званням «Заслужена артистка України».

 

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