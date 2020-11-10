У районній лікарні на Тернопільщині відтепер будуть лише безкоштовні пологи
КНП “Кременецька районна комунальна лікарня” повідомляє, що відтепер пологи у акушерсько-гінекологічному відділенні лікувального закладу проходитимуть абсолютно безкоштовно.
- Більше вам не потрібно хвилюватись за оплату наданих послуг при пологах та шукати “де дешевше”! На виконання умов пакету послуг “Медична допомога при пологах” програми медичних гарантій, ми закупили усі медичні та супутні товари, необхідні при пологах, – йдеться у повідомленні лікарні. – Тому тепер такого поняття як “зібрати пакет у пологовий” у нашому закладі не існує! Адже ми прагнемо, щоб перебування у відділенні під час такої важливої події в житті, як народження дитини, не було зайняте матеріальними клопотами!
Від вас вимагається лише хороший настрій та виконання вказівок лікаря – про все інше потурбуємось ми!
Також хочемо зауважити, у випадку, якщо персонал акушерсько-гінекологічного відділення проситиме придбати товари для пологів за власний кошт чи оплатити вартість пологів – звертайтесь до адміністрації нашого лікувального закладу!