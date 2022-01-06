Пробне ЗНО на Тернопільщині: що відомо

161 випускник області зареєструвався на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація розпочалась 5 січня і триватиме до 22 січня. Про це Суспільному повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

За його словами, цьогоріч учасники тестування можуть вибрати 2 предмети для проходження пробного ЗНО, а не 1, як було минулого року.

Одинадцятикласниця Настя Галещук зареєструвалася на пробне ЗНО за 10 хвилин. Дівчина каже, що обрала для тестування українську мову та англійську мову.

“Нам потрібно зайти на сайт Центр оцінювання якості освіти. Внести свої особисті дані: прізвище, ім’я, номер телефону, місце проживання. Потім ви обираєте предмет, з якого хочете скласти пробне ЗНО і оплачуєте”, – каже Настя Галещук.

Випускник Андрій Бойко готується до ЗНО з вересня цього року. Хлопець розповів, чому вирішив взяти участь у пробному іспиті:

“Я вирішив складати англійську мову та українську мову і літературу, адже у цих ЗНО останнє завдання написання твору, для мене – це є одним з найважчих завдань. Я вирішив здавати пробне ЗНО також, щоб підготуватися психологічно, щоб дізнатися, чи зможу я вкластися у певний часовий ліміт. Дізнатися хотів про послідовність проведення ЗНО, як воно відбувається”, – каже Бойко.

За словами відповідального за ЗНО на Тернопільщині Юрія Шайнюка, цьогоріч в учасників тестування на вибір є 13 предметів. Вартість одного – 282 гривні.

“Той, хто зареєструвався на одне чи 2 тестування, зможе безкоштовно завантажити тестові зошити, бланки відповідей з інших предметів і собі вдома в режимі онлайн самостійно попрацювати із завданнями”, – каже Шайнюк.

Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з інших предметів – 26 березня.

Пробне ЗНО в Україні ввели в 2008 році. Про це розповів Юрій Шайнюк. За його словами, торік на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися майже 5 тисяч абітурієнтів Тернопільщини.