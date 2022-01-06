«Тернопільводоканал» оштрафовано за зловживання монопольним становищем

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» 23 грудня 2021 р. оштрафовано Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з приймання та очищення стічних вод.

Під час розгляду справи було встановлено, що КП «Тернопільводоканал» висувало перевізникам, що вивозили спецранспортом від споживачів, не приєднаних до системи централізованого водовідведення, безпідставні вимоги з надання інформації про якісний склад відходів. Підприємство висувало вимоги на підставі ним же розроблених та затверджених виконавчим комітетом Тернопільської міськради правил.

У разі невиконання цих вимог підприємство застосовує коефіцієнт, що підвищує плату за його послуги у три рази.

Законодавством, що регулює відносини між водоканалами та перевізниками рідких відходів, не передбачено обов’язок останніх самостійно визначати якісний склад стічних вод. Відповідно, не передбачено і застосування коефіцієнтів при розрахунках плати за послуги у разі невиконання вимог.

За порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції», що призвело до ущемлення інтересів споживачів, на порушника накладено штраф 389 824 грн та зобов’язано у двомісячний строк з дати отримання рішення припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, – повідомляє Антимонопольний комітет України.