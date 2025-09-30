Профілактичні огляди для людей від 40 років: деталі нової програми МОЗ

З 1 січня 2026 року в Україні почне діяти програма «національного чекапу», що надасть можливість усім громадянам віком від 40 років пройти безкоштовні медичні огляди через застосунок «Дія». Ініціатива, що стартує з підтримкою Міністерства охорони здоров’я, має на меті профілактику серйозних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, діабет і психічні розлади, що є одними з найбільших загроз для здоров’я населення.

Процес простий: громадяни отримуватимуть сповіщення на своїх телефонах після досягнення 40-річного віку. Після підтвердження бажання пройти огляд, вони отримають кошти на віртуальну картку для оплати послуг у медичних закладах, які долучаться до програми. Після обстежень пацієнт отримає консультацію лікаря, а в разі виявлення відхилень — направлення до відповідного фахівця та рецепт на безкоштовні ліки.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що війна суттєво вплинула на медичну статистику, а тому регулярні медичні огляди є надзвичайно важливими для своєчасного виявлення хвороб.