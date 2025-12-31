Поліцейські викрили шахрайку, яка намагалася нажитися на постраждалих унаслідок ракетного удару в Тернополі

Зловмисниця відкрила фейковий збір коштів для допомоги дівчині, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу. Шахрайські наміри фігурантки викрили та припинили поліцейські. Їй повідомили про підозру.



У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурантка в одній із соціальних мереж опублікувала оголошення про збір коштів для допомоги 21-річній тернополянці, яка була поранена внаслідок ракетного удару. Аби люди повірили, зловмисниця використала реальні фотографії потерпілої та представилася її однокласницею. Водночас вказала недостовірні особисті дані постраждалої та розмістила власні банківські реквізити для зарахування коштів. Зловмисниця також зверталася до відомих у соціальних мережах осіб із проханням поширити інформацію.



Фейковий збір виявили родичі потерпілої та одразу повідомили про це правоохоронців. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисниці — нею виявилася 21-річна жителька Тернополя, яка не мала жодного відношення до постраждалої та особисто з нею не була знайома.



Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців шахрайці не вдалося заволодіти коштами громадян.



Дізнавачі Тернопільського районного управління поліції повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення шахрайства). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/politseiski-vykryly-shakhraiku-iaka-namahalasia-nazhytysia-na-postrazhdalykh-unaslidok-raketnoho-udaru-v-ternopoli?fbclid=IwY2xjawPBy0VleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzZjdac1l0U0tZeVZ4NUFLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtDHq3dhxHk_L3aqmSyZ_pXsyP3Ju15jxagepV5p0vG2g0ONjoZ3kWuOyC_Q_aem_iAzdvMpZPWoTTHUlx7gmDw

