У новорічну ніч діятиме комендантська година у Тернополі

У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, в Тернопільській громаді комендантська година скасовуватися не буде і триватиме з 00:00 по 05:00 год. Заклади громадського харчування працюватимуть до 23:00 год, повідомляють у міській раді.

На вулицях міста та громади буде посилено патрулювання працівниками правоохоронних органів, а також – вжито додаткових заходів безпеки.

У четвер, 1 січня буде зменшено кількість одиниць громадського транспорту у Тернополі. Частина транспортних засобів розпочнуть роботу після 09:00 год.

Нагадаємо, що на території Тернопільської громади заборонено використання будь-яких піротехнічних засобів.

Закликаємо жителів та гостей громади у новорічну ніч дотримуватися обмежень, які діють у період воєнного стану.