Жахастик про пам’ять презентували у Тернополі

У письменниці із Рівного Ксенії Циганчук жахастики з дитинства викликали інтерес. Саме такими були перші дорослі історії, котрі вона прочитала, і перші ж із тих, котрі написала. До речі, авторка вважає, що містичні явища мають наукові обґрунтування. А ще згадує, що деякі психологи вважають: жахастики допомагають людям боротися зі страхами. Цим днями у тернопільській книгарні «Є» представили новукнижку Ксенії «По той бік пам’яті» (видавництво «Дім химер»).

Модерував зустріч Юрій Матевощук. Він нагадав про інші книжки письменниці — «Кривавими слідами», «Дощ крізь сльози» та «Коли приходить темрява», який відзначили премією «Пістоль» за найкращий гостросюжетний роман конкурсу «Коронація слова». Ксенія називає «По той бік пам’яті» жахастиком із елементами детективу. Каже, на неї вплинула праця В. Проппа «Історичні корені чарівної казки», де йдеться, зокрема, про те, що у казках відображені давні обряди ініціації, цебто посвячення. Також у основу книжки лягла ідея генетичної пам’яті, згідно якої те, що пережили наші предки, впливає і нанас.

«Я подумала: що ж ховається по той бік нашої пам’яті? Що би ми могли знати, якби пам’ятали те, що було з нашими предками?», — каже Ксенія Циганчук.

У описі до роману, зокрема, йдеться, що його концепція побудована на ідеях апологетів неоміфологічної школи про те, що «колективне несвідоме всього людства є спільним, а народні казки — продукт цього колективного несвідомого, оскільки вони своїм корінням сягають сновидінь і марень, збережених нашими предками у формі усних оповідей, котрі ми нині й називаємо казками… Авторка пропонує новий погляд на взаємозв’язок людей на планеті та, зокрема, в Україні. Адже всі ми «співживемо». І ті, що колись народжувались та помирали на цій території, і ми, теперішні».

Що ж до сюжету, то авторка розповіла про його зав’язку: друзі їдуть на відпочинок, дорогою у них ламається автівка, вони шукають, де би її поремонтувати, так потрапляють на хутір, де мешкають дуже забобонні люди. Друзі знаходять старовинну книжку казок. Вони читають її й починають відбуватись дуже дивні речі, у яких вони пробують розібратись. Головні герої книжки переживають своєрідну ініціацію.

Анна Золотнюк.