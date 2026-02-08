10:08 | 8.02.2026
У Тернополі розпочали роботу пункти обігріву в різних мікрорайонах міста

.Там можна зарядити телефони, повербанки, ліхтарики, скористатися інтернетом та зігрітися.

Адреси пунктів обігріву:
•⁠ ⁠Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (вул. Миколи Лисенка, 8
•⁠ ⁠КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» (проспект Злуки, 45)
•⁠ ⁠КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр» (вул. Юрія Федьковича, 11)
•⁠ ⁠Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса (вул. Миру, 6)
•⁠ ⁠Вокзал станції «Тернопіль» (Привокзальний майдан, 1)
•⁠ ⁠Тернопільська школа №28 (бульвар Дмитра Вишневецького, 8
Станом на ранок, 8 лютого, критична інфрастура міста працює. Котельні міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами, повідомляють в тернопільській міській раді.

АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” повідомляє, що 8 лютого дічтимуть аварійні графіки вимкнення електроенергії. Рекомендуємо утриматися від користування ліфтами, навіть якщо у вашому будинку є світло. Бережіть себе!

