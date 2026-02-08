У Тернополі розпочали роботу пункти обігріву в різних мікрорайонах міста

.Там можна зарядити телефони, повербанки, ліхтарики, скористатися інтернетом та зігрітися.

Адреси пунктів обігріву:

•⁠ ⁠Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (вул. Миколи Лисенка, 8

•⁠ ⁠КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» (проспект Злуки, 45)

•⁠ ⁠КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр» (вул. Юрія Федьковича, 11)

•⁠ ⁠Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса (вул. Миру, 6)

•⁠ ⁠Вокзал станції «Тернопіль» (Привокзальний майдан, 1)

•⁠ ⁠Тернопільська школа №28 (бульвар Дмитра Вишневецького, 8

Станом на ранок, 8 лютого, критична інфрастура міста працює. Котельні міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами, повідомляють в тернопільській міській раді.

АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” повідомляє, що 8 лютого дічтимуть аварійні графіки вимкнення електроенергії. Рекомендуємо утриматися від користування ліфтами, навіть якщо у вашому будинку є світло. Бережіть себе!