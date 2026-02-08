10:08 | 8.02.2026
У Хмельницькому через перебої зі світлом не працюватимуть світлофори

Вчорашній обстріл терористами енергетики, суттєво вплинув на стан енергопостачання в Хмельницькому.

За таких графіків встановлені попередньо акумулятори на світлофорних об’єктах працювати не зможуть. Не вистачить часу для зарядки, – повідомляє заступник хмелтницького міського голови Василь Новачок.

  • Тому сьогодні будемо виставляти генератори, на найбільш критичних перехрестях, на інших прошу бути максимально уважними при перетині перехрестя.

