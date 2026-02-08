У Хмельницькому через перебої зі світлом не працюватимуть світлофори
Вчорашній обстріл терористами енергетики, суттєво вплинув на стан енергопостачання в Хмельницькому.
За таких графіків встановлені попередньо акумулятори на світлофорних об’єктах працювати не зможуть. Не вистачить часу для зарядки, – повідомляє заступник хмелтницького міського голови Василь Новачок.
- Тому сьогодні будемо виставляти генератори, на найбільш критичних перехрестях, на інших прошу бути максимально уважними при перетині перехрестя.