Тернопільщина втратила високопрофесійного фахівця: пішов з життя Ігор Любий

Сьогодні на 59 році життя перестало битися серце Ігоря Володимировича Любого, заступника директора департаменту, начальника управління з питань цивільного захисту, планування та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях Тернопільської обласної державної адміністрації.

Колеги з сумом відзначають його непохитний професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у забезпечення безпеки населення Тернопільщини. Він був шанованою особистістю, яка завжди прагнула зробити все можливе для збереження життя та здоров’я людей в умовах надзвичайних ситуацій.

Світла пам’ять про Ігоря Володимировича назавжди залишиться в серцях тих, хто працював і співпрацював з ним.

🕯 Вічна пам’ять.