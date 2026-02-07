Тернопіль готовий до надзвичайних умов: пункти обігріву запрацюють з 8 лютого

Ситуація в Тернополі станом на вечір: незважаючи на критичну ситуації в енергетиці країни, у місті вдалося забезпечити подачу води, роботу водовідведення, котельні протягом дня подавали тепло у будинки. Частина котелень працює на генераторах, повідомляють у тернопільській міській раді.

Ситуація в енергосистемі країни залишається складною, тому з завтрашнього дня, 8 лютого, з 8:00 в Тернополі працюватимуть пункти обігріву в різних мікрорайонах міста:

– Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (вул. Миколи Лисенка, 8)

– КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» (проспект Злуки, 45)

– КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр» (вул. Юрія Федьковича, 11)

– Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса (вул. Миру, 6)

– Вокзал станції «Тернопіль» (Привокзальний майдан, 1)

– Тернопільська школа №28 (бульвар Дмитра Вишневецького, 8)







