У Тернополі спортсмени, волонтери та небайдужі жителі міста об’єдналися заради спільної мети — допомогти спецпідрозділу ГУР. Під час благодійного вечора єдиноборств вдалося зібрати 408 тисяч гривень, які підуть на створення друкарні деталей для дронів.

Вечір розпочався серією яскравих поєдинків, у яких взяли участь відомі бійці Тернопільщини та України. На ринг вийшли Яромир Стаюра, Дамян Літанюк, Костянтин Барабаш, Антон Бриткін, Денис Новік, Назар Пришляк, Олег Петрик та Тарас Волчак. Спортивні бої стали справжнім видовищем, адже кожен бій відзначався не лише технікою, але й величезною віддачею учасників, які боролися за благородну мету.

Особливу атмосферу вечору створив військовий оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади, який урочисто відкрив захід і подарував гостям справжнє відчуття єдності та патріотизму.

“Спортсмени завжди були прикладом сили та витривалості. Сьогодні вони ще й приклад єдності заради армії. Кожен поєдинок, кожна пожертва наближає нашу перемогу”, — наголосила співорганізаторка заходу, голова ГО «Країна рівності та правди» Юлія Мамчак.

Юлія Мамчак розповіла про важливість збору коштів на війну:

“Розуміючи, що зараз війна змінилася, ми підтримуємо великі збори, бо в Тернополі дуже мало організацій, які беруться за такі великі ініціативи. Ми усвідомлюємо всю відповідальність таких зборів і їхню негайність. Тому намагаємося не відмовляти людям, які звертаються до нас з великими замовленнями. Ми горді, що до нас є довіра, бо розуміємо, як важливо підтримувати рівень довіри і формувати допомогу, яка зараз потрібна на найгостріших напрямках фронту.

Зараз на фронті є потреба в окремих лабораторіях для 3D-друку деталей для дронів. Потрібні мобільні швидкі реактивні лабораторії, які здатні задовольнити потреби в певному обсязі роботи. Це необхідно для того, щоб забезпечити оперативність і змінювати стратегію різних операцій. Ми прийняли запити від наших друзів, яким ми повністю довіряємо, — це наші місцеві бійці. Я вважаю, що кожне місто має підтримувати своїх бійців і допомагати їм.

Коли ми прорахували запит, зрозуміли, що потреба дуже велика. Загальна вартість проекту — близько мільйона гривень. Ми розбили цю суму на кілька частин, і перший транш — це понад півмільйона. Для забезпечення цієї суми ми вирішили організувати благодійний вечір.

Великою підтримкою для нас став Богдан Мірошниченко та його друзі з UMA Academy, а також тренери інших тернопільських клубів: клубів «Rybin Fight Club», «Характерник», Української академії єдиноборств та СК «Легіон». Вони допомогли організувати вечір і залучити достойних бійців, які продемонстрували справжню силу і міць на рингу.

Я, яка ніколи раніше не була на таких змаганнях, зрозуміла, наскільки може бути крутим спорт. Тепер я знаю, куди піде мій Коля (син Юлії, – прим. ред.). Це був неймовірний вечір.

Окремо хочу подякувати тернопільському адвокату Віталію Бойчуку, який підписав м’яч Андрія Шевченка, отриманий на останньому матчі з футболу. Він подарував його для аукціону, і цей м’яч виграв волонтер Микола Дерецький, чий батько зараз воює на фронті, а він сам активно допомагає всім волонтерським ініціативам.

Я також захоплена тим, як чудово працював Бастер, музичний центр, який надав нам неймовірну знижку для волонтерів. Це був справжній захід європейського рівня: рівень освітлення, музики, технічного забезпечення. Якість роботи на всіх етапах була неймовірною. Найкращі відеографи та фотографи Тернополя безкоштовно зняли цей волонтерський вечір.

За фотофіксацію події відповідали Андрій Волошин, Тарас Йордан та Юлія Васількова, відеотрансляцію здійснив Володимир Гандзій. Неповторні образи для виносу раундів та лотів відбулись завдяки Ользі Сас “Branch textile” та Емілії Монастирскій.

Дякую дівчатам, що кілька днів допомагали готувати подію: Надія Бурцьо, Світлана Піган та Наталя Піган, Інна Орищич, Ольга Загурська, Соломія Шевчук, Тисліцькій Марії, Стецій Марії, Кормиш Ярославі, Мариняк Надії!

Тепер я розумію, які у нас круті волонтерські вечори в Тернополі. Тому закликаю тернополян відвідувати такі заходи, бо для кожного організатора рівень відвідування — це величезна підтримка. Це відчуття, що те, що ти робиш, — дійсно потрібно людям і бійцям на фронті.”

Велика подяка партнерам і спонсорам

Організаторами заходу стали команда, яка вклала серце в його підготовку: Богдан Мирошниченко з UMA Academy, тренери клубів «Rybin Fight Club», «Характерник», Української академії єдиноборств та СК «Легіон», а також представники БФ «Тернопіль» — Кора та Євгеній Ворнік, Руслан Циганков, Лілія та Остап Пацалюк, Людмила та Богдан Іванюк.

“Ми вдячні за чудову підтримку від партнерів і спонсорів. Це наш спільний внесок у важливу справу — допомогу армії. Крім того, ми хочемо подякувати ТОВ «ТЕГРОС» за фінансову підтримку, а також Андрію Волошину, Тарасу Йордану та Юлії Васільковій за чудову фото- та відеозйомку, Володимиру Гандзію за відеотрансляцію, а також музичному центру «Бастер» за забезпечення звукового оформлення та технічний супровід”, — зазначили організатори.

Глядачі також мали можливість насолодитися яскравими образами «octagon girls», які були на вечорі завдяки академії моди «Empire of models» та дизайнерці весільних суконь Ользі Сас. Оформлення лотів забезпечила майстерня LA.Graver, а друк — Резонанс Медіа.

“Цей вечір став не лише спортивним святом, але й проявом єдності та підтримки нашої армії. Ми разом наближаємо перемогу”, — підсумувала Юлія Мамчак.

Цей благодійний вечір став важливим етапом у підтримці українських військових, а Тернопіль вкотре продемонстрував, як місто здатне об’єднатися заради великої мети.

