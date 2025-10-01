Тернополянам підмішували ліки в напої, щоб пограбувати

Тернопільські правоохоронці повідомили про екстрадицію з Іспанії одного з учасників злочинної групи, яка займалася грабежами тернополян за допомогою підмішування медичного препарату в напої жертв. Чоловік, 43-річний підозрюваний, був оголошений у розшук після того, як втік за кордон, і нещодавно був повернутий в Україну для притягнення до відповідальності.

Злочинну групу було викрито ще у листопаді 2021 року під час спеціальної операції правоохоронців Тернопільщини. Досудове розслідування щодо п’яти підозрюваних вже завершено і матеріали справи скеровано до суду. Один з учасників групи, який ховався в Іспанії, тепер постане перед українським правосуддям.

Злочинний механізм грабежів

Зловмисники вибирали своїх жертв поблизу залізничних та автовокзалів, а також у закладах відпочинку. Під виглядом доброзичливих співрозмовників вони знаходили довіру у людей та пропонували їм випивку, в яку підмішували медичний препарат. Після того, як жертви втрачали свідомість або ставали неспроможними боронити себе, зловмисники грабували їх.

Від дій групи постраждало дев’ять осіб. Зловмисники викрадали мобільні телефони, готівку, банківські картки та інші цінні речі. У двох випадках їм вдалося зняти кошти з карток потерпілих, а за кілька місяців незаконного заробітку група отримала майже пів мільйона гривень.

Правова відповідальність

Згідно з частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, яка інкримінується фігурантові, йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. В даному випадку правоохоронці планують провести додаткові слідчі дії для забезпечення повного розслідування та покарання усіх членів злочинної групи.