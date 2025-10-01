У Тернополі дві жінки травмувалися в маршрутці

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 вересня близько 11:30 на вулиці Торговиця в Тернополі. Два пасажири маршрутного автобуса отримали травми внаслідок екстреного гальмування, що стало наслідком аварійної ситуації на дорозі.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Volkswagen E-Golf, рухаючись в напрямку вулиці Микулинецька, перешкодила водієві маршрутного таксі БАЗ А079.03, створивши аварійну ситуацію при зміні смуги руху. Щоб уникнути зіткнення, водій застосував різке гальмування, в результаті чого дві пасажирки, 1950 та 1942 років народження, отримали переломи та інші тілесні ушкодження.

Постраждалі жінки були негайно госпіталізовані до лікарні, де їм надали медичну допомогу. У водіїв транспортних засобів були відібрані зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. За фактом аварії триває розслідування відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Розслідування триває, і причини аварії з’ясовуються.