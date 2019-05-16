Чому тернополянин Юрій Матевощук переклав «Отець відходить»?

Взагалі-то книжка молодого польського письменника Пйотра Черського «Отець відходить» у перекладі Юрія Матевощука (видавництво «Крок») вийшла минулого року, але тоді в Тернополі її презентував лиш перекладач. А під час «Мистецького фестивалю «Ї» випала нагода послухати й автора.

У центрі дводенного репортажу — очікування смерті Івана Павла ІІ, польського Папи Римського.

— На всіх телеканалах говорили про одне й те ж. Експерти від медицини описували стан хвороби Папи і це було несмачно. З цього робили шоу. Тримати напругу й розповідати про одне й те ж було складно, тому коментуючи події із трагічним виразом обличчя, ведучі крадькома позирали на годинник, аби бува не задовго описувати агонії. Рефреном кожних нових було «Для Павла ІІ нема надії». Смерть Папи як медійне явище стало тим, що стосувалось кожного, — розповідає Пйотр Черський.

Його текст наробив багато галасу в Польщі, це був своєрідний хіт любові та ненависті. Були ті, кому «Отець відходить» радикально не подобався, й ті, котрі дякували авторові за книжку, адже до того посеред масової істерії почувалися одинками, що критично мислили, а не піддавались емоціям.

Але головне, на думку Юрія Матевощука, те, що ховається за всім текстом. Пйотр Черський дуже добре змалював суспільство з його подвійними стандартами, залежністю від новин і не спроможністю критично сприймати інформацію. Актуальність книжки «Отець відходить» в тому, що з часу описаних подій мало що змінилось, а моделі поведінки, описані у книжці, універсальні й для нашого суспільства.

Анна Золотнюк.

Фото авторки: Пйотр Черський та Юрій Завадський.

Поділіться:











загрузка...