35 тисяч маленьких тернополян вже скористались послугою онлайн-запису на прийом до лікаря
Станом на 15 травня 2019 року послугою онлайн-запис на прийом до лікаря через веб-сайт скористалось 35016 маленьких жителів Тернополя.
- Що таке Електронна реєстратура?
Відповідь: Електронна реєстратура – це система організаційних та технічних засобів для забезпечення покращення якості надання медичних послуг в частині планування прийому та безчергового відвідування пацієнтом закладу охорони здоров’я
- Як планується прийом лікаря?
Відповідь: Час прийому умовно поділяється на три частини:
- Запис через веб-сайт (тільки до педіатра)
- Запис на повторне відвідування лікарем у кабінеті (педіатром та вузьким спеціалістом)
- Запис в режимі реєстратури (відвідування закладу чи запис по телефону -до педіатра, у виключних (гострих) випадках – до вузькопрофільного спеціаліста)
- До якого лікаря може записатись пацієнт через веб-сайт?
Відповідь: Запис через веб-сайт та по телефону здійснюється тільки до педіатра.
Запис до вузькопрофільного спеціаліста здійснюється педіатром одразу ж на прийомі. Педіатру доступний графік роботи вузькопрофільного спеціаліста. Педіатр записує пацієнту дату і час прийому та бронює цей час в графіку відповідного спеціаліста. Це дає можливість уникати повторного відвідування пацієнтом реєстратури , а отже і скоротити час відвідування закладу.
- Чому пацієнт не може записатись до вузькопрофільного спеціаліста сам?
Відповідь: Реформа охорони здоров’я передбачає безкоштовне відвідування вузькопрофільного спеціаліста за наявності направлення педіатра. Такий підхід зумовлений і тим, що прийом вузькопрофільного спеціаліста повинен передбачати наявність певних обстежень, відповідно до результатів яких спеціаліст швидше і якісніше надасть консультацію та визначить захворювання.
- На якому веб сайті можна записатись на прийом ?
Відповідь: Адреса сайту: www.tmdkl.te.ua
- Як записатись на прийом ?
Відповідь: Щоб записатись на прийом необхідно здійснити наступні дії:
- Зареєструйте Кабінет пацієнта (реєстрація здійснюється один раз)
Крок 1. Кабінет пацієнта. Натискаємо кнопку Зареєструйтесь
Крок 2. Заповнюємо реєстраційну форму за зразком . Пароль пацієнт вказує придуманий ним. Ввівши символи з зображення, натискаємо кнопку Реєстрація
Крок 3.У створеному Кабінеті пацієнта вводимо Прізвище обраного Вами лікаря і натискаємо кнопку Пошук
Крок 4 Після того, як ми знайшли лікаря, який обслуговує Вашу дитину та з яким Ви уклали Декларацію промедичне обслуговування, вводимо ПІП того пацієнта (дитини) та дату народження, яку ми хочемо записати на прийом до лікаря і натискаємо кнопку Записатись на прийом
Важливо ! Для запису іншої Вашої дитини не потрібно створювати новий кабінет. В даному полі просто вводимо ПІП другої дитини та її дату народження
Таким чином Кабінет створюється на маму (тата, опікуна), а записуємо на прийом будь-кого з власних дітей. Якщо Ви вже зареєстрували Кабінет на дитину, це не є критичною помилкою. У кабінеті однієї дитини, Ви можете аналогічно записати і інших Ваших дітей.
Крок 5. Вибираємо зручні та доступні для відвідування дату і час прийому і натискаємо кнопку записатись на прийом
В результаті опрацювання у Вас з’явиться повідомлення:
- Як відмовитись від прийому?
Відповідь: Якщо Ви здійснювали запис на прийом до педіатра через веб-сайт, то і відмовитись від прийому Ви також проводите через веб-сайт у Кабінеті пацієнта
Крок 1 Натискаємо на дату заявки (заброньованого часу прийому) , яку необхідно відмінити
Крок 2. У відкритій формі Заявки внизу натискаємо кнопку Відмовитись від прийому
Заброньований Вами час прийому скасовано:
- Якщо я записалась на прийом, чи потрібно мені для підтвердження йти ще до Реєстратури Поліклініки?
Відповідь. Не зважаючи на спосіб запису до лікаря (через сайт, по телефону чи у кабінеті лікаря) в Реєстратуру вже звертатись не потрібно ! Прийдіть поліклініку на вказану дату та час ВІДРАЗУ ДО КАБІНЕТУ ЛІКАРЯ (не ідучи до реєстратури) – Ваш електронний талон вже доступний лікарю, до якого Ви записані.
- Чи є обмеженим час запису?
Відповідь:Час запису по телефону обмежений графіком роботи закладу. Час запису через веб-сайт не обмежений
Переваги сервісу «Електронної реєстратури»:
- зменшення черг біля реєстратури закладу охорони здоров′я та під кабінетом лікаря;
- економія часу пацієнта;
- в кожного пацієнта власний час прийому (Ваші години прийому лікарем автоматично на сервісі «Електронна реєстратура» стають недоступними, як для відвідувачів сервісу (пацієнтів) так і для медичних реєстраторів в закладі);
- дисциплінованість, як пацієнтів так і медичного персоналу;
- поінформованість лікаря саме про Ваш візит;
- покращення якості медичного обслуговування;
- збереження позитивних емоцій пацієнта та хорошого настрою!
На сьогодні, записатись до лікаря в сервісі «Електронна реєстратура» можливо за адресою проживання пацієнта.
Ваші побажання та зауваження до роботи сервісу Ви можете надати за допомогою Електронного звернення на сайті закладу
http://www.tmdkl.te.ua/ua/1607-elektronne-zvernennya-informaciya-dlya-batkiv