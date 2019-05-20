Картинам тернополянки Олесі Гудими зробили… екскурсію Будапештом (фото)

17 травня 2019 року картини української художниці Олесі Гудими, які вперше були представлені в Будапешті на виставці, організованій у співпраці з Посольством Болгарії в Угорщині 15 квітня 2019 року в резиденції Посла Болгарії в Угорщині, побачили Будайську фортецю – найбільш відвідуване туристами визначне місце Будапешта. Із цього дня і до 10 червня роботи Олесі Гудими, які відображають українську національну ідентичність, експонуватимуться у приміщенні готелю «Сент Дьордь» на території Будайської фортеці за адресою 1014 Budapest, Fortuna u. 4. Виставку відкрили Надзвичайний і Повноважний Посол України Любов Непоп та власник готелю Дьордь Штофа.

Нагадаємо, Олеся Гудима – відомий художник з Тернополя. За фахом талановита землячка журналіст, деякий час працювала журналістом у місцевих виданнях. З 2007 року займається живописом.

Творчий доробок Олесі Гудими налічує близько тисячі картин.

За тематикою твори художниця систематизує у серії: «Сновида», «Кроки», «Ангели миру для України», «Українська мадонна», «Квіти», які виконані в еклектичному змішанні художніх напрямків: експресіонізмі, абстракціонізмі, символізмі, наїв-арті, математизмі, магічному реалізмі та постмодернізмі.

Загалом твори Олесі Гудими можна зарахувати до інтуїтивної форми живопису — тієї, що йде за серцем, спонтанно, не базуючись на вже винайдених техніках і законах. Іконографічне зображення жінки, яка носить у собі сакральне знання, – це українська душа, яка у невпинному колообігу життя переходить з одного стану до іншого, зрілішого та відповідальнішого.

Роботи мисткині зберігаються в приватних колекціях поціновувачів мистецтва в Україні, Канаді, Франції, США, Німеччині, Англії, Вірменії, Іспанії, Польщі, Швейцарії.