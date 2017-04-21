Протипожежний захист – «Ахіллесова п’ята» освітніх закладів Тернополя

“Деколи наші заповітні дитячі мрії реалізуються, але вже у наших дітей.

В цих двох (йдеться про донечок – ред.), наприклад, сьогодні вночі школа згоріла”.

Ірена Карпа.

Центр громадського контролю “ДІЙ” вивчав ситуацію в шкільній та дошкільній освіті Тернополя впродовж трьох крайніх в часі місяців. Аби з’ясувати моменти непорозумінь за результатами досліджень, вчора в Тернопільському прес-клубі відбувся круглий стіл за участю кількох сторін.

Пожежні сигналізації в школах і садочках Тернополя – чому вони відсутні?

Окрема тема круглого столу: пожежні сигналізації в школах і садочках Тернополя – чому вони відсутні?

Станом на зараз, практично жодна школа не готова до надзвичайної ситуації з вогнем. Це підтверджують висновки фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій, які не поставили своїх підписів під актами готовності шкіл до навчального року й підтвердили факт, що школи нашого міста небезпечні для навчання дітей через відсутність відповідного обладнання.

Володимир Солотвінський, заступник начальника Тернопільського міського відділу управління ДСНС України в Тернопільській області: “Ахіллесовою п’ятою” освітніх закладів Тернополя є системи протипожежного захисту. Йдеться про пожежну сигналізацію, систему оповіщення про пожежу, евакуаційне освітлення. Школи міста цим не обладнані”.

Фінансувати цих систем встановлення можливо з місцевого бюджету або бюджету розвитку міста. Приміром, кошти виділяють на різні потреби шкіл, однак безпеку чомусь “обходять” боком.

Як пояснила начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк, у кількох школах міста таки встановлена пожежна сигналізація. Але це одиниці. Адже зараз у підпорядкуванні управління освіти є 90 закладів. Директори володіють коштами лише щоб перезарядити вогнегасники – це основна вимога щодо убезпечення від пожеж. “На бюджетній комісії ця проблема проговорена з заступником міського голови із фінансових питань Вікторією Остапчук, — зазначила Ольга Похиляк. — Є обіцянка, що такі кошти вже цього року будуть”.

Що важливіше: безпека від вогню чи оновлення спортивних майданчиків?

Наприклад, рішення сесії Тернопільської міської ради №7 від 20 грудня 2016 року “Про бюджет м. Тернополя”. Згідно з ним, по одному мільйону 250 тисяч гривень спрямували на капітальний ремонт спортивних майданчиків школи-ліцею №2, Тернопільським ЗОШ І-ІІІ ст. №11 і №16. Що має бути першим у пріоритеті освітян: стадіони чи пожежна безпека? Адже за ці кошти можна було б встановити системи оповіщення про спалах вогню принаймні у двох школах.

Ольга Похиляк визнала, що це питання дискусійне, але фінансування інших напрямків освітнього процесу для керівників навчальних закладів поки що важливіші. “Для ремонту спортивних майданчиків ми обирали ті масиви міста, щоб там займалися не тільки учні даного навчального закладу, а й жителі цих мікрорайонів, — каже пані Похиляк. — Слід розуміти, що 90 % робіт щодо капремонтів, інші витрати на навчальні заклади лягає на плечі місцевого бюджету. Зараз ще й додалося фінансування ПТУ, дошкільних і позашкільних установ…”.

Ірина Юрко.