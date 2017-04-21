На Тернопільщині гілка вбила чоловіка

Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Бережанського відділу поліції від чергового лікаря районної лікарні. Медик повідомив, що на вулиці Джерельна смертельно травмувався чоловік. Померлий – мешканець села Плотича Козіського району

Працівники поліції з’ясували, що чоловік допомагав знайомому чистити чагарники поблизу лісопосадки і вирішив зрубати сухий граб. Під час зрубу від дерева відламалася велика гілка, яка впала на голову потерпілого. На жаль, травми від удару виявилися несумісні з життям – козівчанин помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.