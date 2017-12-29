Спецпроект: Олександр Богомол розповів, яким для нього був 2017-ий і з чого розпочне новий рік

Напередодні Нового року “Погляд” поставив відомим тернополянам два запитання: з якою ключовою подією асоціюється 2017 рік та який прогноз того, що відбуватиметься у 2018 році у сфері, в якій працює респондент. Першим на наше опитування відповів начальник головного управлінні національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

“Циклом ключових подій цього року стало закінчення реформування структур територіальних підрозділів – відділів та відділень поліції, запуск груп реагування патрульної поліції в районах, – зазначив Олександр Богомол. – Це нововведення фактично змінило та оптимізувало структуру низових підрозділів. Сьогодні в усіх районах поліцейські забезпечені новими автомобілями марки «Mitsubishi Outlander», планшетами, через які мають доступ до усіх баз даних, камерами нагрудного спостереження, відеореєстраторами… Словом, усім необхідним для ефективного реагування. Ще кілька років тому про це ми могли лише мріяти.

У грудні цього року на Тернопільщині було заплановано початок роботи патрульної поліції на дорогах державного значення та стаціонарних постах. Це також мало стати ключовою подією, проте затягнувся процес рекрутингу в патрульну поліцію і нам не вдалося зреалізувати задумане. Буквально нещодавно закінчили навчання та прийняли присягу 49 нових патрульних поліцейських. У січні очікуємо поповнення лав патрульної поліції ще кількома десятками нових людей. Якраз вони опікуватимуться дорогами та заступлять на стаціонарні пости, чим розвантажать групи реагування патрульної поліції, щоб останні могли ефективно займатися профілактичною роботою в населених пунктах.

Щодо прогнозів на 2018 рік, то, безумовно, пріоритетом залишається процес реформування. Наступного року чекаємо втілення кількох етапів. Насамперед, це завершення формування КОРДУ (Корпусу оперативно-раптової дії). Зараз ми працюємо над матеріальною базою цього підрозділу. На початку року понад двадцять бійців поїдуть на планове навчання і в нас буде повноцінний спецназ.

Наступний задум – поновити лави батальйону поліції особливого призначення «Тернопіль». Маємо заявку на п’ятнадцять додаткових посад і будемо їх комплектувати. Ці патріоти, котрі вже не один рік служать в батальйоні, мають право на кар’єрний ріст та продовження служби в будь-яких інших підрозділах Національної поліції. Минулого року ми розпочали такий процес, і більше двадцяти бійців знайшли своє покликання в оперативній роботі, в превенції та інших службах. Я переконаний, ці люди, котрі пройшли випробування війною, будуть гідно нести службу і на мирних територіях.

Ще один задум, який плануємо втілити в життя в 2018-му році, – завершення оптимізації реагування на повідомлення про кримінальні події та інші правопорушення в єдиній дислокації по Тернополю. Що мається на увазі? На початку грудня Національною поліцією України було затверджено нову структуру єдиної дислокації і реагування на повідомлення громадян. Тепер, окрім патрульної поліції, в нашому місті до реагування на повідомлення залучені співробітники управління поліції охорони. Така співпраця взаємовигідна. Бо, приміром, у районах, де УПО тримає під охороною об’єкти, на тривожні повідомлення реагують місцеві підрозділи поліції. Окрім того, завдяки впливу облдержадміністрації та керівництва Національної поліції втричі збільшено кількість бійців Національної гвардії в Тернополі. Ми маємо можливість залучати їх до охорони громадського порядку, конвоювання затриманих осіб, а також на них покладено завдання з охорони судів в обласному центрі.

І останнє, у січні в апараті Головного управління Національної поліції буде створено детективний відділ зі штатом 18 осіб. На даний час кандидати на посаду керівника цього підрозділу проходять тестування в столиці і один з них незабаром приступить до виконання своїх обов’язків. Конкурсний набір на посади детективів теж триває. Ці люди працюватимуть над розкриттям та розслідуванням латентних тяжких та особливо тяжких кримінальних злочинів, злочинів у сфері службової діяльності та економічної спрямованості”.