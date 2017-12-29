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Фото року: Тернополянин Сергій Кодьман дочекався звільнення свого сина Олексія з полону

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Батько українського полоненого Олексія Кодьмана, якого найманці РФ утримували в заручниках, дочекався звільнення сина.

Олексій Кодьман потрапив у полон найманців РФ 12 листопада 2015 року. Відтоді його батько Сергій Кодьман не припиняв ходити на всі можливі акції, марші та мітинги з фотографією свого сина і вимагав його звільнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

“Із Сергієм Кодьманом ми познайомилися взимку. Я дуже поспішала тоді написати текст про полонених, серед яких і його син. Дуже сподівалася, що їх звільнять до Різдва. Минуло вісім місяців. Побачила Сергія серед учасників “Маршу нескорених” (24 серпня. – Ред .). І він, як і раніше, бореться за свободу і життя свого сина. Ми не можемо здатися. Ми повинні повернути всіх”, – розповіла журналіст Тетяна Бодня на своїй сторінці у Фейсбуці 25 серпня 2017 року.

І ось вчора, 27 грудня, Сергій Кодьман нарешті дочекався звільнення свого сина Олексія з полону.

Сергій Кодьман зустрічає в “Борисполі” свого сина Олексія, звільненого з полону найманців РФ.
Сергій Кодьман на “Марші нескорених” зі світлиною свого сина.

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