Фото року: Тернополянин Сергій Кодьман дочекався звільнення свого сина Олексія з полону

Олексій Кодьман потрапив у полон найманців РФ 12 листопада 2015 року. Відтоді його батько Сергій Кодьман не припиняв ходити на всі можливі акції, марші та мітинги з фотографією свого сина і вимагав його звільнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

“Із Сергієм Кодьманом ми познайомилися взимку. Я дуже поспішала тоді написати текст про полонених, серед яких і його син. Дуже сподівалася, що їх звільнять до Різдва. Минуло вісім місяців. Побачила Сергія серед учасників “Маршу нескорених” (24 серпня. – Ред .). І він, як і раніше, бореться за свободу і життя свого сина. Ми не можемо здатися. Ми повинні повернути всіх”, – розповіла журналіст Тетяна Бодня на своїй сторінці у Фейсбуці 25 серпня 2017 року.

І ось вчора, 27 грудня, Сергій Кодьман нарешті дочекався звільнення свого сина Олексія з полону.