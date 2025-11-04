Суд конфіскував у тернополянина бульдога за напад на перехожого

Пес кинувся на перехожого і прокусив йому пах та ногу.

У Тернополі суд постановив конфіскувати собаку породи американський бульдог у господаря. Чоловік вигулював тварину на вулиці без намордника. Пес кинувся на перехожого і прокусив йому пах та ногу. Також господар собаки має заплатити 1700 грн штрафу.

Інцидент трапився на вул. Мазепи в мікрорайоні Дружба 29 грудня 2024 року. Пес помітив чужого чоловіка, кинувся на нього і покусав в ділянці паху та гомілки.

Суд встановив, що власник тварини Степан Б., вигулюючи собаку без намордника, порушив правила утримання домашніх та безпритульних тварин на території Тернопільської міської громади, йдеться в постанові Тернопільського міськрайонного суду від 14 жовтня.

До суду обвинувачений не з’явився. Суддя Ірина Черніцька зазначила в постанові, що власники зобов’язані вигулювати собак у громадських місцях у нашийнику та наморднику, а також із повідком.

Суд визнав тернополянина винним в адмінправопорушенні й постановив конфіскувати собаку. Окрім того, господар тварини має заплатити 1700 грн штрафу. Постанову можна оскаржити упродовж 15 днів з дня її проголошення.



