Графік відключень світла 5 листопада на Тернопільщині

Згідно з вказівкою НЕК “Укренерго”, 5 листопада на території Тернопільської області буде діяти Графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Це тимчасове обмеження енергопостачання введено для стабілізації роботи енергетичної системи країни.

Варто зазначити, що графік може змінюватися протягом доби в залежності від ситуації на енергетичному ринку та в мережі.

З метою мінімізації незручностей, енергетики рекомендують жителям області заблаговременно підготуватися до можливих відключень та обмежити використання електроприладів у пікові години.

Будьте уважні, слідкуйте за оновленнями та дотримуйтесь рекомендацій, щоб уникнути перебоїв у постачанні електроенергії.