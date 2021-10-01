Термінал гроші «з’їв», а квиток не видав, – в транспорті заборонено розраховуватись готівкою

Із 1 жовтня в транспорті Тернополя заборонено розраховуватись готівкою

У перший день нововведення Дій-Тернопіль протестували, як працюють на практиці нові правила. Одна колега спробувала купити квиток через термінал на зупинці, а друга – розрахуватися банківською карткою і пересісти на інший транспорт протягом перших 30 хвилин.

1 У першому випадку термінал не надрукував ні квиток, ні квитанцію про оплату. Хоча гроші «з’їв».

2 Інша колега квиток у одному тролейбусі придбала, а вийшовши з зупинки, пересіла на наступний. Минуло лише 10 хвилин після купівлі. Кондукторка не дуже тішилася нововведенням, відраховуючи час, та все ж погодила. Хоча про можливість пересадки їй потрібно було ще раз нагадати.

А хто ще купував квиток? Який у вас досвід? Чи пробували пересідати у маршрутки приватних перевізників з раніше купленим квитком