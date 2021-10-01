У Тернополі шукають свідків ДТП

Тернопільські правоохоронці просять відгукнутися свідків ДТП, що сталася у Тернополі 30 вересня.

Як повідомили у поліції, близько 18:45 на вулиці Острозького водій невстановленого автомобіля, рухаючись в напрямку вулиці Микулинецької, збив жінку.

Потерпіла знаходилась на нерегульованому пішохідному переході, навпроти шкірвендиспансера. В результаті удару тернополянка отримала тілесні ушкодження. Водій із місця аварії втік.

Працівники поліції встановлюють його кермувальника та просять усіх, хто на момент ДТП проїжджав тією ділянкою дороги на автівках з відеореєстратором, звернутися на лінію “102”. Анонімність гарантується.