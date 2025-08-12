У Тернополі чоловік вкрав у дитини велосипед

У Тернопільському районі правоохоронці затримали чоловіка, який викрав велосипед з дитячого майданчика в обласному центрі.

Інцидент стався серед білого дня, коли зловмисник, скориставшись бездоглядністю, сів на велосипед, який належав 10-річному хлопчику, та втековий. Власниця велосипеда, мати хлопчика, звернулася до поліції. Під час оперативних заходів, правоохоронці встановили особу злочинця — це раніше судимий мешканець села Лозова, 1993 року народження.

Крадену річ правоохоронці розшукали завдяки покупцеві, який придбав велосипед за заниженою ціною. Сума завданих збитків складає понад 6 000 гривень.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану). Зловмиснику може загрожувати до 8 років ув’язнення. Однак, поки триває розслідування, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліцейські клопотатимуть про взяття під варту.