«Тернопільелектротранс» отримає 4,5 мільйона гривень фінансової підтримки

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про виділення 4,5 мільйона гривень для комунального підприємства «Тернопільелектротранс».

Кошти перерахують підприємству як фінансову підтримку. Їх мають використати для забезпечення стабільної роботи та підтримки платоспроможності підприємства.

У міській раді зазначають, що фінансування також необхідне для своєчасної сплати податків та забезпечення безперебійного перевезення пасажирів громадським транспортом.

Очікується, що виділення коштів допоможе забезпечити стабільне функціонування «Тернопільелектротрансу» та безперебійну роботу громадського транспорту в Тернополі.