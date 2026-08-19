Масове захворювання на Тернопільщині: 16 учасників тренувальних зборів із Вінниці та Броварів захворіли

У Тернопільській області поліція розпочала кримінальне провадження після госпіталізації учасників тренувальних зборів з гострою кишковою інфекцією.

Повідомлення про випадок надійшло до правоохоронців 19 серпня від медиків. За попередніми даними, упродовж 17–18 серпня до лікарні звернулися 16 осіб — 12 неповнолітніх та четверо дорослих.

Усі вони є жителями Броварів та Вінниці й перебували на тренувальних зборах на території одного з комплексів Тернопільської області.

Медики діагностували у пацієнтів гостру кишкову інфекцію. Після отримання необхідної медичної допомоги їх відпустили.

Наразі на місці працюють фахівці відповідних служб. Представники санітарно-епідеміологічної служби та Держпродспоживслужби проводять перевірки та відбирають зразки харчових продуктів і води для лабораторних досліджень.

Причини захворювання та можливе джерело інфекції наразі встановлюють.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Триває досудове розслідування.