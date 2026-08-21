12-річна велосипедистка потрапила під колеса вантажівки на Тернопільщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 серпня поблизу села Вишнівець Тернопільського району.

Близько 13:00 на автодорозі М-19 в ДТП потрапила велосипедистка, 2014 року народження.

Унаслідок ДТП дитина отримала травми легкого ступеня тяжкості. Дівчинку госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої лікарні.

За інофрмацією тернопільської поліції, під час виїзду на проїзну частину дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече вона зіткнулася з вантажним автомобілем DAF, який буксирував напівпричіп.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



