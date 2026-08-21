Кинули гранату за межі подвір’я: вибух на Тернопільщині розслідують слідчі

На Тернопільщині поліція розслідує два факти незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. В одному випадку гранату викинули за межі приватного подвір’я, після чого вона вибухнула. В іншому — під час обшуку у жителя Чортківського району виявили предмети, схожі на гранату, обріз, пістолет та близько 150 патронів.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, 17 серпня на спецлінію Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення про вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що біля одного з приватних господарств Бережанщини за межі подвір’я викинули гранату. Вона здетонувала.

Хто саме вчинив такі дії, наразі встановлюють слідчі. Серед можливих причетних — власники помешкання, чоловік та дружина. За даними поліції, чоловік є військовослужбовцем і перебуває у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Під час огляду місця вибуху та вирви експерти вилучили залишки гранати. Речові докази направили на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі встановлюють походження гранати та особу, яка її підірвала.

Інший випадок правоохоронці задокументували 20 серпня. На підставі ухвали суду поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні 45-річного жителя одного із сіл Чортківського району.

Під час обшуку вилучили предмети, схожі на бойову гранату Ф-1 із запалом, обріз та пістолет, а також близько 150 патронів.

Усе вилучене направили до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертиз.

За цим фактом також розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України.

Поліцейські нагадують: зброя, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети становлять смертельну небезпеку. У разі їх виявлення не можна самостійно переносити, розбирати чи перевіряти такі предмети. Про знахідку або незаконне зберігання зброї потрібно повідомити поліцію за номерами 102 або 112.