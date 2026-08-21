Фейкова оренда квартири: у Тернополі чоловік втратив 8 500 гривень

Шахрайство з орендою квартири: тернополянин втратив 8 500 гривень.

До Тернопільського районного управління поліції звернувся 22-річний житель обласного центру, який став жертвою шахрайства під час пошуку житла в оренду.



За словами заявника, оголошення про здачу квартири в Тернополі він знайшов у тематичній місцевій групі у месенджері Telegram. Чоловік зв’язався з автором допису та домовився про оренду помешкання.



Під час спілкування невідома особа переконала тернополянина перерахувати 8 500 гривень на банківську картку. Після отримання коштів зв’язок із нібито орендодавцем припинився. Потерпілий зрозумів, що його ошукали, та звернувся до поліції.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайства.



Поліцейські застерігають громадян: під час пошуку житла не перераховуйте завдаток чи повну вартість оренди до особистого огляду квартири та перевірки документів власника.



Не покладайтеся лише на фото, листування та обіцянки в месенджерах.



Якщо орендодавець наполягає на терміновому переказі коштів і відмовляється від особистої зустрічі – це може свідчити про шахрайську схему.



Якщо ви стали жертвою аферистів, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.







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