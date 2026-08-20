У Тернополі зменшується кількість першокласників: цьогоріч мінус 93 дитини

У Тернопільській громаді цього року сформують на п’ять перших класів менше, ніж торік. Загалом кількість першокласників зменшилася на 93 дитини.

Про це розповіла начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

За її словами, загалом у закладах загальної середньої освіти Тернопільської громади цього року навчатиметься приблизно на 177 учнів менше. Загальна кількість школярів становитиме близько 28 тисяч.

«З кожним роком у нас діток і в дошкільних закладах, і в закладах загальної середньої освіти стає менше. Ми це бачимо вже по мережі», — зазначила Ольга Похиляк.

Водночас до початку навчального року можливі незначні зміни у кількості учнів та сформованих класів.