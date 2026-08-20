У Заліщиках 17 людей захворіли на кишкову інфекцію: у воді виявили аденовірус

У Заліщицькій громаді триває розслідування спалаху гострої кишкової інфекції, який стався у ТОВ «Футбольний центр ТІРАС» у селі Городок. Станом на 19 серпня захворіли 17 людей — 12 дітей та 5 дорослих.

Усі пацієнти госпіталізовані до інфекційного відділення Заліщицької центральної міської лікарні. У хворих спостерігалися нудота, блювання, біль у животі та підвищена температура. Перебіг захворювання оцінюють як середньої важкості. Після початку лікування у пацієнтів спостерігається позитивна динаміка.

19 серпня у Заліщиках відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянули епідемічну ситуацію.

Під час епідеміологічного розслідування фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали проби води з артезіанської свердловини, розподільчої мережі та басейну.

За результатами вірусологічних досліджень у матеріалі від хворих, а також у пробах води з басейну та артезіанської свердловини виявили аденовірус типу F.

За результатами розслідування фахівці встановили, що фактором передачі інфекції була вода з артезіанської свердловини та басейну.

Водночас харчування відвідувачів «Футбольного центру ТІРАС» було організовано в ресторані «Ромашка». За останніми результатами епідеміологічного розслідування цей заклад виключили з переліку ймовірних об’єктів, пов’язаних із виникненням спалаху.

Комісія ТЕБ та НС визначила комплекс заходів для локалізації та ліквідації осередку, недопущення подальшого поширення інфекції та забезпечення безпечних умов перебування людей.

Фахівці також встановили коло контактних осіб. Станом на 19 серпня всі вони здорові, однак за ними продовжують медичне спостереження.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб спільно з відповідними службами продовжує протиепідемічні заходи та лабораторний контроль ситуації.