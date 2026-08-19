У Тернополі демонтують 54 водомати, поштомати та торговий майданчик: перелік адрес

У Тернополі проведуть демонтаж торговоuj майданчика, поштоматів та автоматів з розливу питної води, які встановили на комунальних земельних ділянках без необхідних дозвільних документів. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.

Згідно з документом, демонтаж тимчасових споруд буде проведено впродовж 20 днів, однак власники об’єктів мають можливість самостійно їх прибрати.

Демонтовані конструкції передадуть на зберігання до «Міськшляхрембуду». Їх повернення власникам можливе після відшкодування витрат на демонтаж, транспортування та зберігання. Під час проведення робіт для забезпечення громадського порядку залучать працівників Тернопільського районного управління поліції.

ПЕРЕЛІК об’єктів, які підлягають демонтажу

1. вул. Чумацька, 2 – водомат і поштомат;

2. вул. Львівська, 2 – водомат;

3. вул. Львівська 10 – поштомат, водомат;

4. вул. Івана Мазепи, 5 – водомат;

5. вул. Івана Мазепи, 2 – водомат;

6. вул. Івана Мазепи, 1 – поштомат;

7. вул. Івана Мазепи, 1 – поштомат;

8. вул. Дружби, 7 – поштомат;

9. вул. Дружби, 3 – водомат;

10. вул. Дружби, 9 – водомат;

11.вул. Миру, 3 біля магазину «Солодощі» – водомат;

12.вул. Миру, 3 біля магазину «Юник» – водомат;

13.вул. Миру, 2А – водомат;

14.вул. Петриківська – водомат;

15.вул. Максима Кривоноса, 12 – водомат;

16.вул. Максима Кривоноса, 3 – поштомат;

17.вул. Миру, 1 (за АТБ) – поштомат;

18.вул. Миру, 4 – поштомат і водомат;

19.вул. Миру, 7 – поштомат Епіцентр;

20.вул. Миру, 7 – водомат;

21.вул. Миру, 7 – поштомат;

22.вул. Миру, 8 – поштомат;

23.вул. Миру, 10 – водомат;

24.вул. Миколи Карпенка, 22 – водомат;

25.вул. Миколи Карпенка, 24 – поштомат;

26.вул. Миколи Карпенка, 24А – водомат;

27.вул. Миколи Карпенка, 36- водомат;

28.вул. Андрея Шептицького, 5Б – поштомат;

29.вул. Миколи Карпенка, 4 – поштомат;

30.вул. Миколи Карпенка, 6- водомат і поштомат;

31.вул. Миколи Карпенка, 10 – водомат;

32.вул. Миколи Карпенка, 9поштомат;

33.вул. Миколи Карпенка, 7 –поштомат;

34.вул. Миколи Карпенка, 1 – водомат;

35.вул. Миколи Карпенка, 1 (навпроти АТБ) –поштомат;

36.вул. Володимира Винниченка, 13 – водомат (2 шт.);

37.вул. Володимира Винниченка, 13 – поштомат (2 шт.);

38.вул. Миколи Карпенка, 3- поштомат;

39.вул. Пилипа Орлика, 4 – поштомат;

40.вул. Володимира Громницького, 2 – водомат;

41.вул. Володимира Лучаківського, 3А – поштомат;

42.б-р Просвіти, 19 – водомат;

43.б-р Просвіти, 19 – поштомат;

44.вул. Сергія .Короля, 47 – поштомат (1шт.), водомат (1шт.);

45.вул. Сергія.Короля, 53 – водомат;

46.вул. Сергія Короля, 53 – поштомат;

47.вул. Тролейбусна, 1А – водомат;

48.вул. Тролейбусна, 1А – поштомат;

49.вул. Тролейбусна, 17 – водомат;

50.вул. Володимира Лучаківського, 14 – поштомат;

51.зупинка громадського транспорту «Володимира Лучаковського», біля маг. «М’ясна лінія» – водомат;

52.вул. Володимира Лучаковського, 1А – водомат;

53.вул.Іванни Блажкевич, 8 – водомат (2 шт.);

54.бульв. Данила Галицького, 4 (біля ресторану «Бульвар») – торговий майданчик.