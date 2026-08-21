Підозрюваний — із того ж села, що й загиблий Герой: на Тернопільщині у родини загиблого захисника вимагали близько 2 млн грн за оформлення виплати

У Залозецькій громаді заявили про можливе вимагання близько 2 мільйонів гривень у родини загиблого захисника України за нібито допомогу в оформленні документів та отриманні державної виплати. За фактом звернення голови громади правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про ситуацію повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога.

За його словами, йому стало відомо про вимагання значної суми коштів, пов’язане з державною виплатою родині загиблого Героя. Посадовець звернувся до Головного управління Нацполіції в Тернопільській області, обласної прокуратури та Служби безпеки України.

«Мені стало відомо про вимагання значної суми коштів — орієнтовно 2 мільйони гривень — за нібито допомогу в оформленні документів та отриманні державної виплати, пов’язаної із загибеллю Захисника України, нашого земляка», — повідомив Андрій Нога.

Він наголосив, що ситуація перебуватиме під його особистим контролем у межах повноважень, а також під контролем правоохоронних та антикорупційних органів.

«Я переконаний, що всі обставини будуть встановлені, а якщо факт незаконного заволодіння коштами підтвердиться, кошти мають бути повернуті матері загиблого Захисника, а винні особи повинні понести відповідальність відповідно до закону», — зазначив голова громади.

Наразі прізвище загиблого захисника та інші персональні дані не розголошують — в інтересах слідства та родини.

Андрій Нога також закликав мешканців громади повідомляти про подібні випадки, якщо у родичів загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців вимагають гроші за оформлення документів чи державних виплат.

«Не має значення, про яку суму йдеться — хоча б про одну гривню. Допомога родинам наших Героїв не може бути способом незаконного заробітку», — підкреслив він.

Окремо голова громади звернув увагу на те, що людина, яку можуть стосуватися ці звинувачення, нібито проживає в тому ж селі, що й загиблий захисник.

«Що найстрашніше у цій ситуації, що підозрюваний з одного і того ж села, що і Герой на щиті!!! Це підло, жадібно і дуже прикро!» — написав Андрій Нога.