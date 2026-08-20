У Тернополі синьо-чорний прапор «Між небом і землею» стане символом пам’яті про зниклих безвісти

У Тернопільській громаді синьо-чорний прапор «Між небом і землею» офіційно визначили пам’ятним та громадським символом пам’яті, шани, надії та солідарності з родинами захисників, захисниць і цивільних, які зникли безвісти за особливих обставин.

Прапор встановлять на Алеї «Надія» на бульварі Тараса Шевченка у Тернополі. Він буде розміщений поруч із Державним Прапором України та Прапором Надії.

У міській раді зазначають, що символ має нагадувати про людей, доля яких досі залишається невідомою.

«Ми пам’ятаємо, чекаємо та не припиняємо шукати» — таким є головний зміст встановлення синьо-чорного прапора.

Він також має стати символом солідарності з родинами зниклих безвісти та нагадуванням про тих, кого продовжують чекати вдома.