787 днів чекали на сина: на Тернопільщину повертається загиблий захисник Микола Григус

Про загибель Героя повідомила його родина. За словами матері, сім’я 787 днів чекала на зустріч із сином, однак повернення сталося не таким, на яке вони сподівалися.

Микола Григус загинув 26 червня 2024 року під Покровськом, зустрівши смерть зі зброєю в руках.

«Це був свідомий вибір нашої кровиночки, батька трьох маленьких діточок, — захист України та своїх рідних», — йдеться у повідомленні.

Родина повідомить про дату зустрічі Героя додатково.

Вічна пам’ять і слава захиснику України!