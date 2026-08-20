Петра Озогу з Тернопільщини, який понад чотири роки вважався безвісти зниклим, офіційно визнали загиблим

У Підгороднянській громаді повідомили про офіційне визнання загиблим військовослужбовця Петра Озоги, який із 10 травня 2022 року вважався безвісти зниклим.

Світлину захисника перенесуть із символічної Алеї Надії до пам’ятної Алеї Слави. Відповідне рішення ухвалив суд.

Петро Озога народився 6 серпня 1983 року. На військову службу його зарахували 24 квітня 2022 року. Він був солдатом, водієм механізованого взводу механізованого батальйону військової частини А4007. До початку повномасштабної війни мав досвід військової служби в Іраку, а також був учасником Революції Гідності.

10 травня 2022 року поблизу села Новоселівка Друга Покровського району Донецької області група, у якій перебував Петро Озога, потрапила у ворожу засідку.

Під інтенсивним артилерійським обстрілом військовослужбовці вступили у стрілецький бій, який тривав близько півтори години.

Як встановило службове розслідування, Петро Озога загинув разом із побратимами. Через інтенсивність бойових дій та постійні обстріли тіла загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

У громаді зазначають, що через обставини загибелі провести захисника в останню путь за традицією не вдалося.

28 серпня, напередодні Дня пам’яті захисників України, у Почапинцях планують провести поминальний молебень біля Алеї Слави. Мешканців громади запрошують долучитися до молитви за душу Петра Озоги та всіх полеглих Героїв громади.

Точний час проведення молебню повідомлять додатково.

Вічна пам’ять і слава Герою.