Під час виконання бойового завдання загинув захисник Володимир Пашковський з Тернополя

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Пашковський Володимир Зіновійович загинув 17 серпня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Він мужньо боровся до останнього, вірний військовий присязі на вірність Українському народу.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Володимира.

Вічна та світла пам’ять Герою!