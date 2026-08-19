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Пантеон Героїв 

Під час виконання бойового завдання загинув захисник Володимир Пашковський з Тернополя

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У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Пашковський Володимир Зіновійович загинув 17 серпня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Він мужньо боровся до останнього, вірний військовий присязі на вірність Українському народу.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Володимира.

Вічна та світла пам’ять Герою!

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