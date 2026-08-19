росія атакувала Житомир: загинули двоє поліцейських, щонайменше 10 людей постраждали

У Житомирі внаслідок російської атаки загинули двоє поліцейських, ще щонайменше 10 людей постраждали.

Як повідомив заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, російські війська завдали ударів по місту безпілотниками типу «Бандероль».

Під час атаки було пошкоджено будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці допомагають постраждалим, забезпечують безпеку людей та документують наслідки російської атаки.

«Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата», — зазначив Максим Цуцкірідзе.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.