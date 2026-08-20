Завдяки міжнародній співпраці Тернопільська митниця виявила порушень митних правил на понад 144 мільйони гривень

У протидії порушенням митного законодавства важливе місце займає міжнародне співробітництво. Тернопільська митниця активно використовує цей інструмент, взаємодіючи з уповноваженими органами іноземних держав через Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби.

За сім місяців 2026 року митницею скеровано 13 міжнародних запитів до митних служб Польщі, Великобританії, Угорщини, Чехії, Естонії, Латвії, Німеччини, Малайзії, Румунії та Австрії.

Нагадуємо, що такі запити надсилаються у випадках, коли для з’ясування обставин справи потрібна інформація, що перебуває у розпорядженні іноземної митної служби, або коли необхідно перевірити достовірність документів, поданих під час митного оформлення, зокрема щодо походження, вартості чи найменування товарів.

Отримані відповіді часто стають ключовими доказами, які допомагають встановити реальні обставини справи, підтвердити або спростувати підозри та вчасно відреагувати відповідно до чинного законодавства.

У результаті опрацювання інформації, наданої митними органами інших держав, Тернопільська митниця склала 13 протоколів про порушення митних правил на суму понад 144 мільйони гривень.

Зокрема, за результатами взаємодії з митною службою Чеської Республіки складено протокол за фактом незаконного переміщення через митний кордон товарів із приховуванням від митного контролю на загальну суму понад один мільйон гривень.

Інформація, надана митними органами Китаю, стала підставою для складання 12 протоколів (ч.1 ст. 483 МКУ) на суму понад 144 млн гривень.

Предметами перелічених вище порушень були сільськогосподарська техніка та сільськогосподарська продукція.