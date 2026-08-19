На війні загинув захисник Дмитро Лазорко з Тернопільщини

Знову біль і смуток у наших серцях…

Бережанська міська рада сповіщає про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани Дмитра ЛАЗОРКА.

Дмитро ЛАЗОРКО народився 8 листопада 1989 року в м. Бережани. З 1996 року навчався в Бережанській загальноосвітній школі №3, яку закінчив у 2007 році. Після школи навчався у ПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу та торгівлі».

Працював за фахом : спочатку в Тернополі, а згодом – за кордоном.

У лютому 2022 року добровольцем пішов захищати рідну землю від окупантів. Під час проходження військової служби у вересні 2024 року одружився. Однак, сімейне щастя тривало недовго…

Старший солдат ЛАЗОРКО Дмитро Юрійович (08.11.1989 р. – 14.08.2026 р.), водій-електрик 3-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2-го взводу ударних мультироторних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних мультироторних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини 3057 героїчно загинув 14.08.2026 р. під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації, внаслідок авіаудару по позиції БпЛА у районі н. п. Грузьке Покровського району Донецької області.

Загиблий був вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

В смутку та горі залишились дружина, мати та брат.

Зустріч тіла загиблого Героя Дмитра ЛАЗОРКА відбудеться в п’ятницю, 21 серпня приблизно о 10:40 год.

Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан приблизно об 10:40 год. – 10:50 год. до його помешкання на вулиці Героїв Майдану, 2А за маршрутом: Тернопільська, Замкова, Руська, братів Лепких, Героїв Майдану, де о 11:00 год. розпочнеться чин похорону.

Прощання з Героєм відбудеться в Церкві Святої Трійці м. Бережани приблизно о 12:00 год.

Тіло Захисника буде поховане на Алеї Героїв кладовища м. Бережани (Старе кладовище).

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату… Вічна Слава ГЕРОЮ!