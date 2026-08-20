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На Тернопільщині на березі Серету знайшли мертвою жінку, яку розшукували

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19 серпня під час пошукових заходів у Чорткові поліцейські виявили тіло 87-річної Ніни Косолап, яку раніше оголосили в розшук.

Жінку знайшли на березі річки Серет. За попередніми даними, видимих ознак насильницької смерті на її тілі не виявили.

Щоб встановити остаточну причину смерті, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліція Тернопільщини подякувала всім небайдужим громадянам, які долучалися до пошуків зниклої жінки та поширювали інформацію про неї.

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