33 тернопільські учні отримали найвищі результати НМТ

Цього року 33 учні Тернопільської громади отримали найвищі результати за підсумками національного мультипредметного тесту.

За словами начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, порівняно з минулим роком кількість учнів із високими результатами зросла.

Один із випускників отримав 600 балів із трьох предметів та ще 195 балів з української мови. Для максимального результату в 800 балів йому забракло лише п’яти.

Також кілька учнів отримали по 400 балів із двох предметів — тобто по 200 балів із кожного.

Окремо в міській раді передбачили підтримку для випускників, які набрали 200 балів та вирішили продовжити навчання у тернопільських закладах вищої освіти. Вони можуть отримувати стипендію протягом наступного року.