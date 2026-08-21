Під час боїв на Дніпропетровщині безвісти зник житель Тернопільщини Віталій Савюк

Під час захисту України зник безвісти житель села Драганівка Підгороднянської громади Віталій Савюк.

Як повідомили у Підгороднянській об’єднаній територіальній громаді, Віталій Йосипович Савюк народився 1 серпня 1971 року.

На військову службу чоловіка призвали 21 січня 2026 року. Він проходив службу на посаді стрільця мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону військової частини А4667.

19 серпня 2026 року, беручи участь у захисті села Новопавлівка Дніпропетровської області, Віталій Савюк зник безвісти.

У громаді висловили сподівання, що захисник живий, та закликали молитися за його повернення додому.

Віталію Савюку — 55 років. Рідні та земляки чекають на будь-яку звістку про нього.