У Тернополі почастішали скарги на неприємний запах у повітрі: екологи пояснили, куди звертатися

До Державної екологічної інспекції у Тернопільській області останнім часом почастішали звернення мешканців щодо неприємного запаху в повітрі. Люди повідомляють про різкі та специфічні запахи й просять встановити їхнє походження.

В Інспекції зазначають, що сам факт появи неприємного запаху не дає можливості встановити його джерело та автоматично не свідчить про порушення природоохоронного законодавства.

Державна екологічна інспекція здійснює контроль за дотриманням вимог у сфері охорони атмосферного повітря. Зокрема, фахівці перевіряють дотримання суб’єктами господарювання вимог щодо викидів забруднюючих речовин, виконання природоохоронних норм, а в передбачених законом випадках проводять інструментально-лабораторні вимірювання безпосередньо на джерелах викидів.

Водночас якщо мешканців цікавить саме якість повітря та можливий вплив забруднення на здоров’я, цим питанням можуть займатися інші компетентні установи.

Зокрема, ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у межах своїх повноважень проводить дослідження атмосферного повітря на вміст окремих забруднюючих речовин. Питання санітарного законодавства та факторів довкілля, які можуть впливати на здоров’я людей, належать також до компетенції Держпродспоживслужби.

В екологічній інспекції наголошують, що специфічний запах може мати різне походження — виникати під час сільськогосподарських робіт, поводження з органічними речовинами, роботи підприємств, функціонування інженерних мереж тощо.

Тому визначати джерело забруднення лише за характером запаху некоректно. Для цього необхідні конкретні факти та, за потреби, відповідні дослідження.

Якщо мешканці мають інформацію про обставини, які можуть свідчити про порушення природоохоронного законодавства, вони можуть звернутися до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області через вебресурс «ЕкоЗагроза», поштою або електронною поштою.

Усі звернення розглядають у межах повноважень, визначених законодавством.